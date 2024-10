(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

Giubileo, De Santis (LcR): “Lacune organizzative in Polizia Locale su procedure di mobilità dei capireparto”

Roma, 18 ottobre 2024 – “Le preoccupazioni espresse nelle ultime ore anche dalle oo.ss. circa le contraddizioni organizzative inerenti la procedura di mobilità dei Capireparto di nuova nomina della Polizia Locale sono pienamente condivisibili.

Alla vigilia di un importantissimo evento di portata mondiale quale sarà il Giubileo, la Polizia Locale di Roma Capitale sconta ancora – oltre all’oramai cronica carenza d’organico – buchi nell’organizzazione dei reparti che rischiano di minare pesantemente l’efficienza di un Corpo penalizzato da un’Amministrazione che sembra non voler dare priorità ed attenzione per valorizzarlo al meglio.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: a pochissimi mesi da un evento che condurrà a Roma decine di milioni di pellegrini e per il cui corretto e ordinato svolgimento il ruolo del Corpo sarà essenziale, la Polizia Locale presenta importanti problematiche di carattere strutturale e di gestione dell’organico, circostanze che sono frutto di ritardi e superficialità.

Si tratta di un dato estremamente preoccupante su cui il Campidoglio deve rimediare al più presto”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis.