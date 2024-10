(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 Certificazione di genere, Aou pisana termina le procedure: è tra le prime

in Italia

Scritto da Redazione, venerdì 18 ottobre 2024

Con un punteggio di eccellenza si è concluso oggi presso l’Azienda

ospedaliera-universitaria pisana l’iter per la certificazione del sistema

di gestione per la parità di genere. L’Aoup è quindi la prima azienda

ospedaliero-universitaria in Toscana e una delle prime in Italia a portare

a termine l’ultimo passaggio necessario per ottenere il riconoscimento

della certificazione di genere, che avverrà nelle prossime settimane con

l’emissione del certificato. Un risultato che, insieme al percorso analogo

della Asl Toscana sud est, consolida il ruolo della Toscana in questo

ambito.

Il lavoro è stato promosso dalla direttrice generale e dal Cug-Comitato

unico di garanzia, a partire dall’analisi dei gap e dall’esame delle

possibili soluzioni da applicare alla gestione delle risorse umane, alla

crescita e inclusione delle donne in azienda, all’equità remunerativa per

genere, alla tutela della genitorialità e alla conciliazione vita-lavoro.

L’Aoup ha illustrato al team dei verificatori tutte le azioni di

cambiamento e miglioramento messe in atto in questi anni, nel rispetto dei

principi costituzionali di parità e uguaglianza, con l’adozione di

politiche e misure per favorire l’occupazione femminile, l’effettiva

parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro (pari opportunità

nell’accesso al lavoro, parità reddituale, pari accesso alle opportunità

di carriera e di formazione, la piena attuazione del congedo di paternità

in linea con le migliori pratiche europee), la promozione di politiche di

welfare misure specifiche a favore delle pari opportunità (uguaglianza

formale e sostanziale).

L’audit è durato quattro giorni e doveva verificare la conformità

dell’Azienda alla prassi UNI PdR 125:2022, che prevede l’adozione di

specifici indicatori chiave di prestazione sulle politiche di parità di

genere nelle organizzazioni, per avviare un percorso sistemico di

cambiamento culturale e il superamento degli stereotipi sui ruoli,

attivando i talenti femminili per stimolare la crescita economica e sociale

del Paese.

L’Audit ha rilevato una buona strutturazione documentale, una grande

efficienza da parte del Comitato guida per la parità di genere e un forte

empowerment da parte della Direzione aziendale nel favorire lo sviluppo di

un percorso non facile, date le dimensioni e la complessità dell’azienda.

“Questo riconoscimento – ha detto il presidente della Regione Eugenio

Giani – premia il lavoro lungo e approfondito svolto sui temi

dell’inclusione e della valorizzazione di genere. Voglio ringraziare tutta

la squadra aziendale che, a partire dalla direttrice generale Silvia

Briani, ha saputo indirizzare e valorizzare al meglio le competenze

interne. Una volta che l’Azienda avrà ottenuto la certificazione di

genere, questo dovrà essere considerato un punto di partenza, ma anche un

traguardo all’insegna di equità, rispetto delle diversità, benessere

organizzativo, contrasto a ogni forma di violenza e di discriminazione.

Anche per questo aspetto il nostro sistema sanitario si conferma un punto

di riferimento per tutto il paese”.

“Sono estremamente orgogliosa di questo risultato – dichiara la

direttrice generale dell’Aoup Silvia Briani – perché è il frutto

dell’impegno collettivo di tutta l’Azienda, composta da donne e uomini, nel

raggiungimento di una vera parità di genere che è sinonimo di crescita e

valorizzazione in qualunque ambito venga declinata, ossia nei percorsi

assistenziali ai pazienti e in quelli di funzionamento di tutte le

attività e i servizi, senza dimenticare i percorsi di carriera e

gratificazione professionale. E’ stata una sfida interessante, tanto più

difficile in quanto si tratta di un cambiamento culturale che attiene alla

sfera della sensibilità individuale. Quindi bisogna esserne davvero

convinti e mantenere alta la convinzione anche nel futuro, tanto più in

una realtà altamente professionale come la nostra in cui, più delle

procedure, conta l’esempio. Ringrazio pertanto tutti per il grande lavoro e

l’impegno profuso in questo percorso del quale sono davvero felice e piena

di gioia”.

“Questo percorso che sta giungendo positivamente al termine è un segnale

particolarmente significativo dell’approccio culturale e all’innovazione

della nostra regione e non possiamo che esserne orgogliosi – commenta

soddisfatto l’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Simone

Bezzini- Per questo voglio ringraziare la direttrice dell’Aoup Silvia

Briani e tutta la squadra che ha contribuito a raggiungere questo

risultato. Tutti presidi del nostro sistema sanitario non si devono

limitare ad essere luoghi di cura, ma devono anche essere terreni dove si

coltivano valori in grado di generare cambiamento ed impatto positivo nella

società”.