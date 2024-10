C.s. 109 Al via S.A.F.E. U, progetto innovativo per la consapevolezza sessuale e il benessere psicologico degli studenti universitari Pubblicato 18 Ottobre 2024 Categorie: Comunicati Stampa Università di Messina Taggato progetto, psicologia Clinica, SAF

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

Al via S.A.F.E. U, progetto innovativo per la consapevolezza sessuale e il benessere psicologico degli studenti universitari

18 Ottobre 2024

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 9 l’Aula Magna dell’ Aulario di via Pietro Castelli ospiterà il primo appuntamento con S.A.F.E. U (Sexual Awareness for Everyone at University).

Si tratta di un progetto fortemente voluto dalla Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, che è stato realizzato da un team di studentesse del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute nel Ciclo di Vita con la supervisione del Coordinatore del CdL, prof. Alessandro De Carlo.

All’incontro, insieme al prof. De Carlo, interverranno anche i proff. Giovanni Francesco Pellicanò e Matteo Aloi. Un successivo evento serale si svolgerà, invece, presso il locale “Per Bacco, Food and Wine” e sarà arricchito da giochi, momenti di sensibilizzazione e di informazione mediante l’utilizzo di uno stand informativo “InfoSafe Zone”.

Le attività di S.A.F.E. U, con incontri, iniziative e seminari formativi a cadenza mensile (anche in inglese), si articoleranno durante tutto l’anno, dentro e fuori l’Università di Messina, nei locali e nei luoghi del territorio con la collaborazione di docenti psicologi e medici del Dipartimento DIMED, la partecipazione del CeRIP UniMe ( Centro di Ricerca e Intervento Psicologico) ed il coinvolgimento di professionisti di settore e volontari.

Nello specifico, il progetto, che nell’arco di tutta la sua programmazione ha ricevuto un deciso impulso da parte della Rettrice, si prefigge di promuovere la salute sessuale e il benessere psicologico tra gli studenti universitari.