Beni culturali, via al restauro degli organi nelle chiese della Sicilia. Scarpinato: «Già al lavoro per un nuovo bando»

Un finanziamento di ottocentomila euro per la riparazione e il restauro di strumenti musicali antichi e di pregio artistico appartenenti a enti morali ed ecclesiastici del territorio regionale. Lo prevede il decreto pubblicato questa mattina dall’assessorato dei Beni culturali contenente l’elenco delle 13 chiese e parrocchie che avevano partecipato al bando e destinatarie del contributo.

« Grazie alla maggiore dotazione finanziaria voluta dal governo Schifani – sottolinea l’assessore ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – siamo riusciti a soddisfare un numero maggiore di richieste rispetto agli anni precedenti, assicurando peraltro la triennalità degli interventi. E stiamo già lavorando a un nuovo bando».

Il decreto dell’assessorato dei Beni culturali con l’elenco dei contributi concessi è consultabile a questo [ https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/n-96-17-ottobre-2024-approvato-elenco-progetti-ammessi-organi-anno-2024 | link ] .

