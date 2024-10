(ARC) Imprese: Scoccimarro, Its Ecologia esempio imprenditoriale di successo

(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

Trieste, 18 ott – "Negli ultimi anni il Friuli Venezia Giulia

ha visto una crescita rilevante delle presenze turistiche e una

parte di questo successo ? dovuto anche al livello di ordine e

pulizia che da sempre contraddistinguono le nostre citt?.

Caratteristiche ottenute anche grazie all’impegno di aziende come

la Its Ecologia, che affianca con seriet? e professionalit? le

pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia, oltre a

fornire servizi a privati. Un’azienda radicata sul territorio

triestino che, nei suoi 40 anni d’attivit?, ha saputo espandersi

in tutta la regione ed oggi rappresenta un esempio

imprenditoriale di successo”.

Cos? l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e

sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, alla cerimonia

celebrativa per i 40 anni di attivit? della Its Ecologia, azienda

operante nel campo della gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Scoccimarro ha evidenziato che “Its Ecologia ? partner affidabile

per le amministrazioni pubbliche e i privati nella gestione di

molti grandi eventi. Quest’azienda incarna bene lo spirito delle

realt? produttive del Friuli Venezia Giulia che sapendo investire

su professionalit? e adeguamento tecnologico riescono a

conquistare sempre maggiori fette di mercato e ampliare i propri

orizzonti”.

All’evento ha preso parte, tra gli altri, anche l’assessore

regionale alla Salute Riccardo Riccardi.

