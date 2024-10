(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 Antimafia: Pittalis (FI) “Da De Raho comportamento intimidatorio, solidarietà a Gasparri”

“Il comportamento intimidatorio di Cafiero De Raho verso il presidente Gasparri, a cui va tutta la mia solidarietà, è assolutamente inaccettabile. La commissione Antimafia si trova ad affrontare questioni che lo chiamano in causa per la sua gestione della Procura Nazionale Antimafia nella vicenda degli accessi abusivi alle banche dati, e lui, per il suo passato non avrebbe dovuto farne parte per una incompatibilità naturale”. Dichiara in una nota il deputato, vicepresidente della commissione Giustizia e capogruppo di Forza Italia in Commissione Antimafia, Pietro Pittalis. “E’ quindi lecito, alla luce di questi fatti, che vengano stabilite nuove regole di incompatibilità, riguardo la Commissione antimafia, per chi, come De Raho, è stato prima un padrone della giustizia ed ora è un parlamentare che siede nella commissione che dovrebbe giudicarlo. Non ci possono essere due pesi e due misure, il conflitto d’interessi, tanto caro ai grillini, deve essere applicato ora soprattutto perché il caso che deve essere affrontato in commissione, riguarda uno degli episodi di accessi abusivi al sistema informatico per reperire informazioni su migliaia di persone, in gran parte politici del centrodestra, più oscuri della storia d’Italia”

