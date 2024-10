(AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 18 ottobre 2024 *Allerta rossa della Protezione civile, decisa la chiusura delle scuole e di altri servizi*

In seguito all’emanazione dell’allerta rossa, valida dalla mezzanotte di oggi, venerdì 18 ottobre alla mezzanotte di domani sabato 19, è stata disposta, in via precauzionale, anche al fine di evitare il più possibile gli spostamenti, la chiusura per la giornata di domani, sabato 19 ottobre, dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado – comprese le Università e l’alta formazione artistica e musicale – dei centri di formazione professionale (IeFP), dei centri ricreativi e di aggregazione giovanile, dei centri diurni per anziani e disabili, dei centri sociali per anziani e dei centri socio – occupazionali per disabili. Chiusi anche parchi, giardini pubblici e pinete. Vietato l’accesso alle aree fluviali, all’arenile e alle dighe foranee. Il Coc (Centro operativo comunale) valuterà nelle prossime ore, con l’evolversi della situazione meteorologica, ulteriori misure cautelative in caso di necessità.

