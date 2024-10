(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

MANOVRA, M5S: SCELLERATO L'AUMENTO DELLA TASSAZIONE SULLE CRIPTO

Roma, 17 ott – “Esprimiamo una ferma e netta critica alla recente proposta del Governo di aumentare la tassazione sulle criptovalute dal 26% al 42%. Questa assurda decisione, presa come al solito senza un minimo confronto con gli attori del settore, rappresenta un grave danno per tutti gli operatori e gli investitori. L’aumento repentino della tassazione, che diventerebbe la più alta in Europa, rischia di soffocare un ecosistema già fragile e di spingere gli investitori a lasciare il mercato. È inaccettabile che una scelta così impattante venga proposta senza ascoltare le istanze di chi vive quotidianamente il settore delle criptovalute, ma soprattutto senza spiegare quante nuove risorse verrebbero realmente recuperate dallo scellerato aumento della tassazione. Critiche stanno arrivando anche dai parlamentari di maggioranza pertanto chiediamo al Governo di rivedere questa scelta e di avviare un dialogo serio con le associazioni di categoria, per garantire uno sviluppo sano e sostenibile dell’economia digitale italiana”. Così i deputati Antonio Caso ed Antonino Iaria Luciano Cantone.

