(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 Manovra. Ferrante (Fi), Meno tasse e più soldi per politiche sociali, da sinistra pura invidia

“Con la manovra il Governo ha voluto dare impulso al potere di spesa in un momento storico delicato e, al contempo, ha deciso di rafforzare le politiche sociali per rispondere alle istanze del Paese reale. Una manovra da 30 miliardi di euro, che taglia le tasse al ceto medio e aumenta le risorse a sostegno delle fasce deboli: le polemiche della sinistra sono il frutto di pura invidia per una legge di bilancio dalla forte impronta sociale, ma si rassegni perché siamo noi a rimettere al centro la crescita economica e la coesione sociale”. Lo afferma Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit.

“I traguardi positivi raggiunti dal centrodestra al Governo sono scolpiti nei dati sull’incremento degli occupati, sul maggior gettito e sul calo dell’inflazione. La nostra ricetta funziona e intendiamo proseguire lungo questa strada grazie a una manovra – aggiunge Ferrante – che rispecchia la linea di Forza Italia: riduzione delle tasse, con l’accorpamento dell’Irpef e la riduzione del cuneo fiscale, tagli alla spesa improduttiva e sostegno alla crescita, insieme a misure a favore delle famiglie numerose, delle donne lavoratrici, delle pensioni minime e del sistema sanitario che, con 6,4 miliardi in due anni, raggiungerà il livello record di oltre 140 miliardi di fondi nel 2026. Sono inoltre stanziate risorse per il rinnovo dei contratti pubblici, per i fringe benefit e i premi di produttività, oltre che per la decontribuzione a favore delle imprese nelle zone Zes e per gli incentivi all’assunzione di giovani e donne al Sud. Punto cardine della manovra è escludere ogni aumento della pressione fiscale e prevedere un graduale calo del rapporto deficit / Pil che pesa sulle future generazioni. Continueremo a lavorare – conclude Ferrante – per far ripartire l’Italia archiviando definitivamente la stagione delle tasse e dell’assistenzialismo tanto cara a sinistra e grillini”.

