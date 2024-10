IMPRESE: UNINDUSTRIA, CONFERENZA STAMPA DEL NEO PRESIDENTE GIUSEPPE BIAZZO – Domani Venerdì 18 ottobre ore 12.00 c/o The Westin Excelsior, Rome – Via Vittorio Veneto, 125 – Sala Verde (piano -1)

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 CONFERENZA STAMPA

INVITO ALLA STAMPA

11 ottobre 2024 Roma

IMPRESE: UNINDUSTRIA, CONFERENZA STAMPA DEL NEO PRESIDENTE GIUSEPPE BIAZZO

Venerdì 18 ottobre ore 12.00

c/o The Westin Excelsior, Rome – Via Vittorio Veneto, 125

Il Presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo presenterà alla stampa le priorità delle imprese e del territorio per i prossimi quattro anni di Presidenza. Il Piano Industriale del Lazio per una regione più attrattiva per imprese ed investimenti, i punti di forza del tessuto produttivo e le grandi trasformazioni in atto, il rilancio strategico della manifattura, le potenzialità da valorizzare su innovazione e competenze a cominciare dal Rome Technopole, il ruolo e le opportunità di Roma alle porte del Giubileo, sono alcuni degli argomenti che affronterà il Presidente Giuseppe Biazzo in conferenza stampa.