I: cs Alesse Budapest

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

Alesse discute di Autorità doganale Ue con Spagna e Ungheria

Budapest, 17 ottobre 2024 – Il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, ha incontrato a Budapest la sua omologa spagnola, Nerea Rodriguez Entremonzaga, e quello ungherese, Kristof Peter Bakai.

Tra i temi dei bilaterali, la futura Autorità doganale europea, su cui è in corso un dibattito serrato in Commissione Ue. “Il processo di integrazione europea passa anche attraverso un’Autorità doganale unica, per affrontare in modo più efficace sfide globali comuni e conflitti in essere. Servirà superare le resistenze di qualche Paese membro e per questa ragione la volontà politica della comunità europea è fondamentale. Spetta alla nuova Commissione Ue spingere verso questo passo decisivo. “Un’unica centrale dei rischi è indispensabile per affrontare fenomeni quali sotto fatturazione, contraffazione, traffico di droghe e ingresso in Europa di merci provenienti dall’Oriente, che ci pone di fronte a problemi in materia di assolvimento del versamento Iva”, ha detto Alesse ha poi affrontato anche il tema dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane, che sta riscrivendo la propria organizzazione e selezionando alcune posizioni apicali. “La cultura europea deve poter contare di più, la nostra presenza in seno a questo organismo internazionale va potenziata” ha concluso il direttore dell’Agenzia.