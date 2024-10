Cs. n.512 Cerimonia di intitolazione di una via nei pressi del castello di Donnafugata + foto

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

Cerimonia di intitolazione di una via nei pressi del castello di Donnafugata

Si chiama “via del Borgo di Donnafugata” la strada intitolata nella mattinata di oggi, giovedì 17 ottobre, nei pressi del Castello di Donnafugata. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Peppe Cassì, rappresentanti delle istituzioni e della politica e l’assessore comunale allo Sviluppo di Comunità, Giovanni Iacono, promotore dell’iniziativa.

“Il Castello di Donnafugata – sottolinea l’assessore Iacono – è l’epicentro di un borgo organizzato intorno al viale principale che conduce alla residenza nobiliare, centro dell’antico e sconfinato latifondo. L’accesso al castello si caratterizza con le casette degli abitanti dell’antico borgo che a sua volta è sede di masserie e ristori per i viandanti. Proprio la via perpendicolare al viale principale è una via importante ma che fino ad oggi non ha avuto una indicazione toponomastica”.

