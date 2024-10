(ACON) ISONZO. BUDAI (LEGA): IN IV COMM CONFRONTO APERTO E CHIARIFICATORE

(AGENPARL) - Roma, 17 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 17 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 17 ott – “Si sono confrontate diverse opinioni

nell’audizione sul fiume Isonzo. Da una parte chi ha espresso la

volont? di arrivare a delle opere per la messa in sicurezza e

dare continuit? al deflusso vitale idrico dell’alveo e

disponibilit? idrica per l’agricoltura, dall’altra chi non ha

escluso la fattibilit? delle opere ma chiede un confronto con la

Slovenia sulla portata della diga di Salcano. Un confronto aperto

e chiarificatore, che ha permesso di fare luce su molti ambiti”.

Lo afferma in una nota Alberto Budai, consigliere regionale della

Lega che ha presieduto la IV Commissione durante le audizioni

organizzate per parlare delle problematiche del fiume Isonzo in

territorio goriziano.

“La verit? – sostiene Budai – ? che la diga di Salcano produce il

30% del fabbisogno totale della Slovenia ed ? difficile che il

Paese rinunci a parte di questa produzione. In Commissione ?

emersa la necessit? di trovare una soluzione e tutelare il corso

vitale del fiume, senza rinunciare all’acqua per le irrigazioni.

L’assessore Scoccimarro ha espresso la volont? di ascoltare tutte

le parti in causa con un percorso partecipato, ma ? evidente che

la politica non pu? sottrarsi alle sue responsabilit?”.

