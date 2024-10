(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

Via Cicignano chiusa da lunedì per lavori sulla rete del gas

La chiusura interesserà il tratto all’altezza del ponte sul torrente Stegale

Il Comune di Montemurlo informa che da lunedì 21 ottobre, e per i cinque giorni successivi, la via di Cicignano sarà chiusa al traffico all’altezza dell’attraversamento sul torrente Stregale per consentire i lavori di sostituzione di un tratto della rete del gas. La viabilità verso l’Rsa e l’abitato di Cicignano sarà garantita attraverso l’utilizzo della via di Palazzina.

Fabiana Masi

Ufficio stampa Comune di Montemurlo