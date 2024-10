Università. Bucalo (FdI): accesso in medicina votato il mandato al relatore. Proposta innovativa e di buon senso

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

“Oggi si è votato a maggioranza il mandato al relatore, il senatore Zaffini, sul testo base “Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria”. Si tratta di una proposta innovativa e di buonsenso che ha l’obiettivo di superare i limiti dell’attuale sistema, basato sugli ormai famigerati test lotteria. Una proposta che prevede per tutti gli studenti la possibilità di iscriversi liberamente al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentarie e medicina veterinaria. Un semestre in cui gli studenti possono essere valutati sul reale merito e sulle loro motivazioni, attraverso un sistema più inclusivo e meritocratico che si basa sul profitto ottenuto durante i primi esami previsti. Un lavoro complesso quello che ha portato al testo base a partire da alcuni ddl, uno dei quali di FdI, frutto del lavoro del Dipartimento Università del partito, per il quale ringrazio il relatore Zaffini e il responsabile del Dipartimento, professor Massimo Miscusi”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo componente della Commissione cultura e istruzione del Senato e vice responsabile del Dipartimento istruzione di FdI.

