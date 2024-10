(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 TUMORE AL SENO: POLIDORI (FI), “POTENZIARE PREVENZIONE, ASSISTENZA E CURA E’ VOLONTA’ CONDIVISA”

“Il benessere delle donne è presupposto irrinunciabile per la piena realizzazione del diritto costituzionale alla salute. Con questo intendimento Forza Italia si è fatta promotrice della mozione all’esame dell’Aula ed ha ottenuto che fosse calendarizzata ad ottobre, mese internazionale dedicato alla prevenzione ed alla diagnosi precoce. Il testo, condiviso da tutte le forze di maggioranza, è la prova tangibile dell’impegno del Centrodestra nei confronti delle pazienti e delle loro famiglie, che ogni giorno combattono per sconfiggere la forma tumorale più frequente nelle donne. Uno strumento di indirizzo, frutto del confronto con le associazioni impegnate nella prevenzione e lotta alla malattia, specie tra le giovani. Siamo qui anche in segno di affetto nei confronti delle persone care che, purtroppo, ci sono state strappate dalla malattia. Lo ha dichiarato la deputata Catia Polidori intervenendo in dichiarazione di voto a Montecitorio. Quello odierno – ha proseguito il Segretario nazionale di Azzurro Donna – è un voto sia concreto sia simbolico: con esso l’Aula e il Governo sanciscono l’impegno a potenziare ulteriormente le misure di prevenzione, assistenza e cura, di cui il nostro Paese dispone. Confido che la salute delle donne prevalga sulle ragioni partitiche, perché per dirla con Amartya Sen: “Quando le donne stanno bene, tutto il mondo sta meglio”. Aiutiamo le donne a stare meglio, contribuiremo al benessere dell’intera nazione.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma