(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 ROMA, LEGA: “INSIEME AI RESIDENTI PER CHIEDERE IMMEDIATO SGOMBERO”

Roma, 16 ott. – “A seguito dell’occupazione, avvenuta stamane, dello

stabile in Via Sante Vandi nel quartiere Romanina, abbiamo raccolto

immediatamente il grido di allarme dei residenti e ci siamo ritrovati

davanti all’hotel occupato. È inaccettabile che questa città sia diventata

terra di nessuno nella totale indifferenza del sindaco Gualtieri. Alcuni

quartieri della città vivono quotidianamente un clima da far west, mentre

l’amministrazione comunale assiste inerme al grido di aiuto dei residenti.

Abbiamo già allertato la prefettura e il ministero dell’Interno, lo stabile

va sgomberato immediatamente. Questa non è accoglienza, ma favoreggiamento

dell’illegalità”.

Lo dichiarano in un nota Angelo Valeriani, coordinatore Lega Salvini

Premier Roma e Provincia, Maurizio Politi, consigliere Lega in Assemblea

Capitolina e Pamela Strippoli, capogruppo Lega in Municipio Roma 7.