(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 Municipio IX, Meleo, Cerisola (M5s): “Si attuino le nostre proposte per risolvere il problema della carreggiata laterale della Colombo”

“‘Verba volant, scripta manent’ riassume la richiesta del Movimento 5 Stelle del IX Municipio, volta a fissare formalmente su carta le richieste dei cittadini dei quartieri che si trovano fuori dal raccordo anulare, isolati dalla chiusura di una strada nevralgica. Stamattina, nella Commissione “Mobilità, LLPP e periferie”, M5S ha nuovamente evidenziato l’enorme disagio dei residenti che per lavorare si spostano verso il centro di Roma e ha avanzato semplici ed efficaci richieste – sostenuti dal Comitato di quartiere “Tor de’ Cenci / Spinaceto”, dalla “Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità”, dall’associazione “Salvaiciclisti” e da tantissimi cittadini che attendevano fiduciosi l’esito della seduta per sperare in uno spiraglio nell’ingorgo che attanaglia la periferia sud di Roma ed è peggiorato dal 25 settembre.

Il Movimento 5 Stelle, che aspetta ancora aggiornamenti sull’interrogazione presentata a febbraio sullo smottamento del terreno causa della chiusura stradale, ha stigmatizzato la scelta del PD di limitarsi alle parole e di ostacolare la calendarizzazione del loro Atto, persino non consentendo – per iscritto – la partecipazione dei Consiglieri municipali alle sedute capitoline.

Il Movimento 5 Stelle continua a lottare per ottenere quanto chiedono i cittadini: velocizzare i lavori, aprire un 2° varco, trovare un percorso alternativo per chi si sposta in bici e aumentare la frequenza dei bus.

Per ottenerlo, M5S ha rinunciato a farne una “battaglia di bandiera politica”, ritirando la Mozione e portandola come Risoluzione condivisa in Commissione affinché si trovi un accordo su di un Atto istituzionale a beneficio delle sacrosante richieste del territorio.”

Lo dichiarano Linda Meleo, Capogruppo capitolina del Movimento 5 Stelle e Marco Cerisola, Capogruppo del Movimento 5 Stelle nel IX Municipio.