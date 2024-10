(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 MIGRANTI: CATTANEO, “ IN ALBANIA ESPERIMENTO CHE DESTA INTERESSE E FAVORE NELLA UE”

“Credo che il governo stia mantenendo gli impegni sull’immigrazione, esplorando nuove soluzioni per un tema che coinvolge non solo l’Italia, ma tutta l’Europa. Nonostante le critiche dell’opposizione, oggi arrivano i primi migranti in Albania, un esperimento che desta interesse e favore in tutta l’UE, von der Leyen in primis. Anche il governo britannico, di centrosinistra, sta osservando con attenzione il nostro approccio. In Albania è già operativo un campo di accoglienza, nonostante il pessimismo iniziale, questa iniziativa tuttavia si inserisce in un piano più ampio: il Piano Mattei, che mira a gestire le politiche migratorie direttamente in Africa, dove inizia il fenomeno. Pochi migranti arrivano realmente da zone di guerra e l’ipocrisia della sinistra non ha mai consentito di gestire realmente il fenomeno, lasciando che i migranti si disperdessero nei comuni italiani o raggiungessero parenti all’estero, irritando i nostri Paesi vicini. Ora, con un approccio pragmatico, vogliamo gestire meglio i flussi, offrendo garanzie a chi ne ha diritto e processi rapidi per chi non ne ha. Col decreto Flussi, puntiamo a organizzare gli arrivi, selezionando i migranti di cui il Paese ha bisogno per l’industria, l’agricoltura e il turismo. Un Paese serio non lascia che si rischi la vita sui barconi, ma gestisce l’immigrazione con ordine e integrazione reale.” Così ad Agora il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo

