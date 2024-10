(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 MATERNITA’ SURROGATA, DE PRIAMO (FDI): TUTELA DONNE E NASCITURI DA MERCIFICAZIONE

“L’approvazione della Legge sulla maternità surrogata come reato universale è un atto di fondamentale importanza che condanna la manipolazione della donna a mero scopo procreativo dietro compenso e che si prefigge di contrastare la mercificazione della vita e il commercio di bambini. Non si può considerare una conquista di civiltà o di emancipazione lo sfruttamento di donne che, per poter guadagnare, si prestano alla maternità surrogata diventando di fatto parte di un processo commerciale. Con questa legge si sancisce la barbarie di certe pratiche e si rimette al centro della tutela normativa l’individuo, e in particolare le donne, e si ribadisce l’importanza del nascituro che non può assolutamente essere considerato un mero prodotto”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo.

