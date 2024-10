INVITO STAMPA | Venerdì 25 Ottobre, ore 10:30, PARCO NATURALE REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO (RO): PRESENTAZIONE ESITI “MANTA RIVER PROJECT 2” – Studio per la valutazione dei quantitativi di microplastiche nel fiume Po

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 Presentazione esiti

Manta River Project 2

Studio per la valutazione dei quantitativi di microplastiche

nel fiume Po

SAVE THE DATE

25 ottobre 2024

ore 10:30

Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po

Porto Viro (RO)

L’evento è organizzato in collaborazione con

Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po

PROGRAMMA

10:30

Saluti istituzionali

Moreno Gasparini, Presidente Parco Naturale Regionale Veneto del Delta del Po

Cristiano Corazzari, Assessore Territorio – Cultura – Sicurezza – Flussi migratori – Caccia e

pesca Regione Veneto

Enrico Ferrarese, Presidente Provincia di Rovigo

10:45

Presentazione risultati Manta River Project 2

Irene Ingrando, Funzionario tecnico Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po

Cristina Mazziotti, Responsabile Struttura oceanografica Daphne ARPAE Emilia- Romagna

Silvia Serranti, Professoressa ordinaria Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali

Ambiente Sapienza Università di Roma

11:15

Tavola Rotonda

TUTELA DELL’AMBIENTE: LE MICROPLASTICHE NEL FIUME PO, CONOSCERE PER AGIRE

Moderatore: Andrea Gavazzoli, Giornalista

Chiara Maggi, Dirigente del Centro Nazionale per la rete nazionale dei laboratori ISPRA

Giuseppe Bortone, Direttore Generale ARPAE Emilia- Romagna