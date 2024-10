Agenzia regionale 1170.24 _ Audizione Matrangola Commissione Cultura

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 *Audizione dell’assessore Matrangola in Commissione Cultura: “Al lavoro per

modificare la legge regionale sulla cultura. Presto un Premio intitolato a

Ezio Bosso per promuovere le eccellenze musicali del territorio”*

“Questa mattina, in Commissione consiliare, ho avuto l’occasione di

presentare la visione e i progetti a cui sto dando impulso come assessore

alla Cultura della Regione Puglia. Un’audizione, quella di oggi, che ho

chiesto personalmente prima della pausa estiva e che mi ha consentito di

condividere la volontà di portare a compimento l’obiettivo di una

sostanziale modifica della legge regionale n. 6 del 2004 sulla cultura. La

riscrittura della legge, frutto di un processo corale, condiviso con le

parti sociali, porterà al riordino e alla razionalizzazione dei tempi,

delle modalità operative e delle risorse a disposizione degli operatori

culturali, al fine di consentire di una programmazione delle attività più

serena. Mi auguro che intorno alla proposta, una volta presentata in

Consiglio, si possa creare lo stesso consenso che ho registrato negli

incontri con gli operatori culturali”.

“Sul fronte della valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale

della regione, voglio citare, tra le molte progettualità in campo, quella

dell’insediamento di Coordinamenti per la Cura dei Luoghi. Tavoli tematici

senza impegno di spesa che riuniranno, intorno a specifiche progettualità,

attori qualificati a discutere di come migliorare la gestione, la fruizione

e la valorizzazione del patrimonio, riducendo lo spreco di tempi e di

risorse. Il primo Coordinamento si insedierà simbolicamente a Castel del

Monte, ma sarà replicato in tutte le altre province pugliesi intorno a

progetti di rilievo che spaziano dalla valorizzazione dei luoghi

federiciani al contrasto allo spopolamento dei Borghi. Sono al lavoro,

inoltre, per realizzare sul nostro territorio un progetto di promozione

della Puglia quale ‘Terra dello Stupore’ che intende identificare,

promuovere e raccontare i siti storico-culturali attraverso modalità

innovative e non convenzionali, anche mediante una formazione specifica

degli stakeholders, nel segno della destagionalizzazione”.

“Da ultimo, voglio sottolineare il particolare impegno per la

valorizzazione del patrimonio immateriale della regione e, in particolare,

dei grandi compositori della grande ‘Scuola pugliese’, non riconosciuta in

modo sistematico a livello nazionale e internazionale. Alla promozione di

questo straordinario patrimonio, che sarà coordinata da una Fondazione di

futura costituzione, si affiancherà l’istituzione del primo e unico Premio

intitolato a Ezio Bosso, che in nome dell’indimenticabile compositore,

pianista e divulgatore musicale consentirà la valorizzazione delle

eccellenze musicali pugliesi. Un premio, questo, che rappresenta un segnale

di grande e raro prestigio per il nostro territorio”.

Così l’assessore alla Cultura della Regione Puglia *Viviana Matrangola* a

margine della riunione della Commissione Cultura di questa mattina.