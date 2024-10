(ACON) ASSESTAMENTO BIS. OK A MANOVRA DA 266,5 MLN, OLTRE MET PER LA SALUTE

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 16 ott – S? compatto del Centrodestra, netto

voto contrario delle Opposizioni. Con un risultato di 26 a 15

(nessun astenuto), il Consiglio regionale del Friuli Venezia

Giulia ha approvato il ddl 26 Misure finanziare multisettoriali.

Una manovra d’autunno da 266,5 milioni, derivanti principalmente

da maggiori entrate tributarie, che d? priorit? alla Salute, con

quasi 154 milioni di euro per i bilanci delle aziende sanitarie,

e sostiene l’economia attraverso i Fondi di rotazione (40 milioni

per l’agricoltura e 20 per il Frie). Nell’Assestamento bis anche

nuovi contributi a PromoTurismoFvg, alle iniziative legate a

Go!2025, fondi per la riqualificazione degli immobili, la

viabilit? locale, per le rette per gli asili nido.

“Una manovra a tuttotondo, di buon senso”, cos? l’ha definita il

consigliere Alessandro Basso (Fdi) durante le dichiarazioni di

voto a nome dell’intera Maggioranza. “In questo provvedimento ci

sono tutti i temi cardine di una buona politica amministrativa:

territorio, famiglia, sviluppo, ambiente, associazionismo, sport,

cultura. Non capisco il voto contrario delle Opposizioni. Il

nostro s? compatto ? motivo di sprone e impegno per il lavoro che

ci attende nei mesi a venire”, ha concluso Basso.

“Pi? di 260 milioni disponibili e nemmeno un euro per sostenere

gli emendamenti presentati dalla Minoranza – ha commentato Andrea

Carli (Pd) -. Non certo una sorpresa, ma fa riflettere sulla

presunzione della Maggioranza nel non volere accogliere qualche

riflessione fatta da noi. Ci viene chiesta una condivisione sul

futuro della sanit? – ha aggiunto il dem – ma non abbiamo

elementi, informazioni per fare ragionamenti”. Queste le

principali ragioni del voto contrario del Pd.

“Non ? questo il modo di affrontare i temi complessi – secondo

Marco Putto del Patto per l’Autonomia – Civica Fvg – come

dimostra la gestione, a colpi di emendamenti e subemendamenti

delle tematiche riguardanti le societ? partecipate per la

gestione idrica. Manca programmazione in sanit?, le scelte

sull’ambiente sono contradditorie. Il voto finale non pu? che

essere contrario – ha concluso Putto – nonostante il nostro

appoggio ad alcune poste in manovra”.

“E’ un grave errore costruire un bilancio su entrate non certe”

ha dichiarato Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), riferendosi alle

spiegazioni date in Aula dall’assessore alla Salute, Riccardi, in

merito ai disavanzi delle aziende sanitarie coperti in

Assestamento. Nel mirino di Honsell anche la mancanza di fondi

per le persone in stato di emarginazione. “E’ una vergogna”, ha

concluso il consigliere di Open.

Troppe contraddizioni, nessuna risposta veloce ai bisogni di

famiglie e imprese secondo Rosaria Capozzi del M5S, che ha

definto “gravissima la deroga alla legge regionale contro le

ludopatie nella concessione dei contributi alle realt? economiche

penalizzate dalla chiusura della strada del Passo di Monte Croce

Carnico. Una manovra macchiavellica in cui il fine purtroppo

giustifica i mezzi – ha detto Capozzi -. Il voto non pu? che

essere contrario”.

Una legge che alla consigliera Serena Pellegrino ricorda la

favola di Esopo della cicala e della formica. “I denari dei

cittadini non vengono spesi in servizi, ma per sostenere i

turisti altospendeti”- ha sottolineato l’esponente di Avs -.

Volete trasformare la nostra montagna in una finta montagna

innevata, mi auguro che un euro di quanto investito abbia un

ritorno di almeno sette volte per non dover rimpiangere in futuro

questo periodo di vacche grasse”, ha concluso Pellegrino

annunciando il suo voto contrario all’Assestamento bis.

ACON/AA-fc

162159 OTT 24