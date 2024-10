(ACON) ASSESTAMENTO BIS. HONSELL (OPEN): NO ALLA MANOVRA AUTUNNALE

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 16 ott – “Come Open Sinistra Fvg ho espresso in

Aula il nostro voto negativo alla cosiddetta manovrina, si fa per

dire, autunnale presentata della Giunta Fedriga, criticando

pesantemente la distribuzione delle risorse stanziate, pari ad

oltre 262 milioni di euro: ancora una volta, si premia chi ‘ha’

rispetto a chi ‘fa’. Si disperdono risorse in tanti piccoli

rivoli e in interventi frammentati, senza alcuna visione

strategica di lungo termine per la nostra regione”.

Cos? in una nota Furio Honsell, consigliere regionale di Open

Sinistra Fvg in conclusione della odierna seduta di Aula

sull’Assestamento bis.

“La manovra Fedriga – prosegue Honsell – ? priva di ogni

prospettiva, ignora le disuguaglianze sociali che, invece,

avrebbero potuto essere compensate vista la natura delle entrate.

Si sono preferiti contributi a pioggia. Anche le ingenti risorse

di oltre 130 milioni per la Sanit?, di fatto servono solamente a

compensare il deficit delle aziende sanitarie e non a migliorare

i servizi. Il deficit poi non ? stato giustificato adeguatamente.

Pensiamo sia dovuta alle scelte di esternalizzazione”.

“La ripartizione di questi fondi – incalza l’esponente di Open –

rischia di accrescere ulteriormente le disparit? e indebolire il

tessuto sociale ed economico della regione. Infine, riteniamo

molto grave che non uno dei 262 milioni di euro sia andato ad

affrontare l’emergenza freddo delle centinaia di persone senza

fissa dimora della nostra regione”.

“Ribadisco la necessit? di una seria politica regionale –

conclude Honsell -, maggiormente equa ed orientata alla

sostenibilit? sociale, ambientale ed economica. Le risorse

sull’ambiente addirittura sono diminuite rispetto alla situazione

attuale, chiaro indice di inattivit? nel settore da parte della

Giunta”.

