Visita guidata con il pittore uruguaiano Coco Cano | Biblioteca Alliaudi Pinerolo

TREDICESIMA STAGIONE: 2024/2025

Biblioteca «Alliaudi», Via Cesare Battisti 11

Venerdì 18 Ottobre 2024, ore 17.00

Venerdì 18 ottobre, a partire dalle ore 17.00, il maestro Coco Cano incontrerà

nella sala lettura della Biblioteca tutti gli interessati per una visita guidata

d’eccezione alle sue opere esposte in Biblioteca. Sarà un’occasione unica per

conoscere il modo di lavorare, la poetica, l’ideale sotteso alle opere di un

autore unico nel panorama artistico italiano contemporaneo.

COCO CANO è nato a Montevideo, in Uruguay, nel 1952. Dopo gli studi secondari

entra all’Accademia Nazionale delle Belle Arti di Montevideo e nel 1970 dà vita al

“Taller Tacuabè”, un laboratorio sperimentale nel quale sviluppa ricerche in svariati

campi, dalla ceramica al cuoio, dal legno alla carta pesta ai tessuti, fino alla grafica e

alla pittura. Successivamente si dedica alla tessitura con il telaio e apre un piccolo

atelier, “Telar”, dove sviluppa le ricerche sul colore e sulle forme, ispirandosi alla

tradizione indigena sudamericana. Contemporaneamente alla tessitura, continua la

ricerca grafica utilizzando sistemi rudimentali e tecniche molto semplici, colori naturali

e materiali poveri.

Nel 1973, Coco Cano, come molte migliaia di uruguaiani, lascia il suo paese. Si

trasferisce prima a Buenos Aires, in Argentina, dove continua il suo lavoro nel campo

dei tessuti e della grafica. Nel 1976 arriva in Spagna e si stabilisce a Barcellona. Ma

spinto dal desiderio di conoscere, si sposta in Francia, in Olanda, in Germania e infine

in Italia. Si ferma a Torino, dove studia grafica e fotografia. Attualmente vive e lavora

tra Carmagnola e Montevideo.

La mostra di Coco Cano sarà visitabile in Biblioteca sino a venerdì 18 ottobre;

nei giorni di sabato 12 e domenica 13 dalle 15.30 alle 18.30; da lunedì 14 a

venerdì 18 dalle 8.45 alle 18.15.

INGRESSO LIBERO