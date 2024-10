(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 Sciacallaggio, Berrino (FdI): legge è questione di civiltà

“Gli sciacalli, nell’immaginario collettivo, sono quelle persone che si recano sul luogo di disastri prima dei soccorritori e sfruttano quel momento di gravità assoluta per perpetrare quello che con questo provvedimento diventerà reato. Fanno leva sulla difficoltà generale. Lo sciacallaggio è previsto in altri ordinamenti, ma in Italia mancava. Questa norma tenterà di reprimere tali comportamenti, con una aggravante specifica di chi sfrutta la debolezza altrui per commettere reati. Penso che sia una questione di civiltà condannare questa condotta riprovevole”.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia di Palazzo Madama.

