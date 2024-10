(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 SALVA-MILANO, FOTI (FDI): GRILLINI PRENDONO FISCHI PER FIASCHI

“I deputati 5stelle Santillo e Sironi, se fossero stati presenti in

Commissione, si sarebbero risparmiati una cattiva figura, prendendo fischi

per fiaschi ed inventandosi presunte spaccature nella maggioranza. Il

rinvio e’ stato dettato dalla necessità per il relatore di dovere

approfondire la portata di due emendamenti (uno di opposizione e uno di

maggioranza), al fine di verificare se possano o meno essere accettati o

riformulati. Del resto, se i due grillini fossero stati presenti avrebbero

appreso che anche le ragioni del rinvio sono state condivise persino dalla

loro collega di gruppo, Ilaria Fontana, lei sì presente ai lavori della

Commissione. Il resto è la solita aria fritta e/o impanata di chi non ha

argomentazioni ne’ ragioni”.

Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 15 ottobre 2024