(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 LAVORO: TENERINI (FI), “ASPETTO SALARIALE NON È UNICO. OGGI I GIOVANI GUARDANO MOLTO A WELFARE AZIENDALE MIRATO”

“Da capogruppo in Commissione Lavoro per Forza Italia e responsabile nazionale del lavoro del mio partito vi assicuro che questo è un tema al centro dell’agenda politica nazionale e di confronto tra la politica, i cittadini, i sindacati e le aziende. Stiamo vivendo un momento in cui le trasformazioni epocali – accelerate dal Covid e dal post-Covid – oggi ci presentano un orizzonte di trasformazione temporale estremamente veloce che impatta su tutti i livelli, ma soprattutto sul mondo del lavoro. La visione liberale di Forza Italia ci fa parlare oggi di lavoro sostenibile in una chiave diversa. Attraverso vari indagini di mercato e studi abbiamo compreso quanto anche nella percezione dei giovani è notevolmente cambiata l’idea di lavoro che vorrebbero avere e abbiamo capito che la questione salariale non è la principale prerogativa con cui un giovane si approccia al mercato del lavoro. È sicuramente una parte importante del ragionamento, ma dentro il ragionamento entrano tante altre questioni che riguardano tantissimi fattori: la reputazione dell’azienda, il rispetto dei diritti, la sostenibilità ambientale, le politiche green concrete, la conciliazione tra vita privata e lavoro, la formazione, la capacità e la possibilità di carriera e di crescita. Quindi oggi lavoro sostenibile è un concetto molto più flessibile e ampio rispetto a quello a cui siamo stati abituati per tanti anni. Le aziende hanno percepito questa esigenza, questa sensibilità e tante di loro forniscono esempi virtuosi di come per certi fattori può essere decisiva l’offerta di welfare aziendale mirato, per rendere più attrattiva la professione e cercare di in qualche maniera di intercettare quello che è il bisogno dei nuovi lavoratori”. Così l’On. Chiara Tenerini, responsabile del dipartimento lavoro di Forza Italia e capogruppo in Commissione Lavoro del partito azzurro, nel suo intervento all’incontro ‘LAVORO SOSTENIBILE: UN NUOVO MODELLO PER IMPRESE, SINDACATI E POLITICA’ organizzato dal suo dipartimento presso la Sala Perin Del Vaga all’Istituto Luigi Sturzo a Roma.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma