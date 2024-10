(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 LAVORO: CATTANEO (FI), “FORZA ITALIA INSISTE SU FRINGE BENEFIT, BONUS FISCALI E TAGLIO CUNEO E IRPEF STRUTTURALI”

“Come Forza Italia anche in questa Manovra che è alle porte vogliamo rendere permanente e stabile in Italia il concetto che lo Stato si toglie di mezzo nel rapporto tra lavoratore e impresa e cerca di mettere un po’ più in tasca i denari al lavoratore e qualcosina in meno da chiedere al datore di lavoro. Insisteremo sul rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale e dell’Irpef, sui fringe benefit e tutta quella serie di incentivazioni che agevolano imprese e lavoratori, faremo nostra in questo senso la proposta di Confindustria che è quella di dare in mano il bonus fiscale all’impresa nel rapporto tra lavoratore e impresa e poi sarà l’azienda stessa a definire come e dove utilizzarlo. Qualcuno utilizzerà il suo fringe benefit in un ambito di welfare, altri lo useranno più sulla produttività, altri sulla tredicesima. È un’iniziativa molto liberale e noi pensiamo che la scelta nel rapporto diretto tra lavoratori e impresa sia la cosa migliore, non abbiamo paura di far scegliere, anzi noi con la nostra logica liberale incentiviamo questo tipo di rapporto. Dobbiamo favorire forme di retribuzione moderne, perché con i soldi che vengono dati dalle aziende il lavoratore può scegliere di pagare dei servizi per sè, per la famiglia e per il suo benessere”. Così l’On. Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dei dipartimenti del partito azzurro nel corso del suo intervento all’incontro ‘LAVORO SOSTENIBILE: UN NUOVO MODELLO PER IMPRESE, SINDACATI E POLITICA’ organizzato dal dipartimento lavoro di Forza Italia presso la Sala Perin Del Vaga all’Istituto Luigi Sturzo a Roma.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma