(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*BILANCIO PARTECIPATIVO 2024*

*UNITO APRE AGLI ENTI DEL TERRITORIO PER UNA PROGETTAZIONE SINERGICA*

*Oggi*, *martedì 15 ottobre* *2024*, nell’*Aula Magna della Cavallerizza

Reale*, si è tenuta la conferenza di discussione sul *Bilancio

partecipativo* *di Ateneo 2024*, l’iniziativa che permette il

coinvolgimento attivo dell’intera comunità universitaria *ai fini della

costruzione del Bilancio di previsione*, ovvero il documento con cui

l’Ateneo prevede e autorizza le entrate e le spese d’esercizio e finanzia

le attività ritenute strategiche per lo sviluppo della didattica, della

ricerca, della Terza missione e dell’apparato organizzativo gestionale

dell’Università.

La conferenza è stata l’occasione per fare una sintesi dell’esperienza

avviata dall’*Università di Torino* nel 2022 anche attraverso il

coinvolgimento degli enti del territorio. Alla giornata hanno partecipato

infatti l’*Agenzia per la mobilità piemontese*, *Città Metropolitana di

Torino*, i comuni di *Aosta*, *Asti*, *Biella,* *Cuneo*, *Grugliasco* e*

Torino*, *EDISU*, *GTT*, *InfraTO*, *Trenitalia,* le Province di *Cuneo* e

*Biella*, *Regione Piemonte* e *Regione Valle d’Aosta*. Durante i lavori

sono state affrontate le tematiche emerse nelle due edizioni precedenti del

Bilancio Partecipativo di Ateneo, raggruppate in tre macro temi (*Trasporti*,

*Benessere della Persona*,* Accoglienza e Casa*)* con *l’obiettivo di

individuare una *strada comune* per procedere alla *coprogettazione* *di

interventi sinergici* o complementari su questi temi.

Tra le tante proposte attuate dalle scorse due edizioni del Bilancio

Partecipativo di cui ha beneficiato tutta la comunità di UniTo si possono

citare il *rimborso dei costi per gli abbonamenti dei trasporti*,

l’installazione di *stalli per le biciclette* nelle sedi universitarie,

l’integrazione del finanziamento ministeriale destinato al sostegno

delle *spese

per costi di locazione* sostenute da studenti e studentesse fuori sede,

l’apertura di un *“Enrolment desk”* per dare un supporto personalizzato a

studenti e studentesse internazionali in procinto di immatricolarsi

all’Università di Torino, l’istituzione di un *Osservatorio permanente per

il monitoraggio del benessere di studenti e studentesse*, l’installazione

di *erogatori di acqua potabile* e *distributori di assorbenti e

dispositivi mestruali* nelle sedi universitarie e il potenziamento dei

servizi per la genitorialità con un occhio di riguardo per studentesse e

studenti genitori.

Nel pomeriggio, inoltre, sono state sottoposte alla discussione finale le

proposte raccolte nel corso di quest’ultimo anno attraverso la piattaforma*

liquidfeedback* per individuare le azioni su cui investire nel *Bilancio di

Previsione del 2025*. Questa metodologia di azione ha consentito il

coinvolgimento di tutta la *comunità universitaria* su specifiche tematiche

individuate collegialmente.

*“Lo strumento del Bilancio Partecipativo di Ateneo *– dichiara *Stefano

Geuna*, Rettore dell’Università di Torino – *è ormai un punto fermo delle