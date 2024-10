Comune di Ancona – Ufficio Stampa – Comunicato lavori via Rodi del 15 ottobre 2024

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 15 ottobre 2024 Ancona, 15 ottobre 2024

ASFALTATURA IN VIA RODI: PRONTA ENTRO NOVEMBRE

Sarà ultimata entro il mese di novembre l’asfaltatura di via Rodi. Lo ha comunicato ieri Viva Servizi, in seguito alla risoluzione delle problematiche idrauliche e al conseguente collaudo della tubazione, avvenuto a inizio settimana.

Entro ottobre saranno dunque completate le opere idrauliche ed entro la fine del mese successivo saranno portati a termine i lavori di asfalto.