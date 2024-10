Com. Consiglio Comunale: seduta rinviata a venerdì 18 ottobre

(AGENPARL) - Roma, 15 Ottobre 2024

Rinviata alle 20 di venerdì 18 ottobre la seduta di Consiglio comunale di ieri sera. L’ha

deciso l’assise a maggioranza (12 sì del centrodestra, 7 no del centrosinistra, astenuto il presidente

Francesco Incarbone), così accogliendo la proposta di Sergio Gruttadauria, motivata dal fatto che

“la documentazione da noi ripetutamente richiesta all’Amministrazione sulla pista ciclabile in corso

di realizzazione – ha affermato Gruttadauria – ci è stata fornita soltanto poco prima dell’inizio della

seduta e ciò non ci consente di fare le valutazioni opportune sull’importante argomento”. Vincenzo

Di Stefano è intervenuto contro, definendo il rinvio della seduta come “l’ennesimo atto finalizzato,

con argomentazioni pretestuose considerato pure che il tema – pista ciclabile non è all’ordine del

giorno, a bloccare reiteratamente i lavori del Consiglio”. A favore del rinvio, invece, Marco Failla,

che ha stigmatizzato “i significativi ritardi nell’invio della documentazione” ed espresso

“perplessità” su alcuni profili di linearità della stessa.

Questi i punti all’ordine del giorno della seduta di venerdì prossimo:: rinnovo delle

commissioni consiliari permanenti; mozione consiliare – primo firmatario Stefano Marchese –

inerente la procedura di stabilizzazione del personale ASU; regolamento comunale che disciplina

l’applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente; ratifiche di tre delibere di Giunta municipale

riguardanti altrettante variazioni di bilancio; regolamento comunale che disciplina “misure

preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali”; esternalizzazione del servizio di

riscossione coattiva, in concessione, dell’entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali dell’Ente;

riconoscimento di un debito fuori bilancio per il pagamento di spese legali e interessi relativi.

Caltagirone, 15 ottobre 2024