19.10.2024 ore 18:00 Cinema Agimi – Lek Gjeloshi con “Aphelion” – Annotazione video #7

L’Istituto Italiano di Cultura, per il VII appuntamento della rassegna

Annotazione video, presenta “Aphelion”, selezione di tre opere video

dell’artista Lek Gjeloshi.

La proiezione è organizzata in collaborazione con il Qendra e Artit Agimi /

Me rastin e takimit VII të ciklit Annotazioni Video, Instituti Italian i

Kulturës prezanton “Aphelion”, përzgjedhje e tre videove të realizuara nga

artisti shqiptar Lek Gjeloshi. Aktiviteti organizohet në bashkëpunim me

Qendrën e Artit Agimi

Cinema Agimi – Tirana

Bulevardi Bajram Curri

Ingresso libero / Hyrja e lirë

Dopo la proiezione ci sarà un dialogo tra l’artista e il curatore Stefano

Romano.

Shfaqja e videove do të ndiqet nga një bashkëbisedim mes artistit dhe

kuratorit Stefano Romano

Breve descrizione video

Il tempo è una di quelle cose che, nella nostra percezione comune, è tra le

più sfuggenti e difficili da controllare. A seconda del nostro stato d’animo

può scorrere velocissimo oppure al contrario, pianissimo e poco importa se

stiamo effettivamente controllando il quadrante del nostro orologio perché,

anche in quel caso, la velocità del tempo dipenderà dalle emozioni che

stiamo vivendo che ne influenzeranno inevitabilmente lo scorrere, almeno a

livello percettivo. Nelle opere di Lek M. Gjeloshi possiamo avvertire questo

leggero slittamento spazio-temporale di fronte al quale ci pone l’opera. È

come se l’artista manipolasse leggermente lo scorrere del tempo per creare

degli spazi provvisori nei quali farci percepire questa perdita di aderenza

con la realtà.

“Untitled #2” (video monocanale); “Huracán” (video a due canali); e “In the

Visoki Deçani Crucifixion fresco there areno UFOs” (video a 3 canali),

rappresentano tre modi di intendere lo spazio e il tempo, cui l’artista ci

chiede di riflettere. Lo spazio metafisico, il senso di inaspettato e di

mistero, il nostro stesso essere in qualche modo distaccati da ciò che ci

succede attorno sono alcune delle tematiche su cui lavora Lek M. Gjeloshi.

In queste tre opere ciò che sperimentiamo è un continuo spaesamento che

avviene attraverso spazi e tempi che non combaciano mai perfettamente e che

generano per questo un continuo mistero. Un mistero come quello che è per

noi il nostro essere nell’universo galleggiando e ruotando vorticosamente

secondo le leggi della gravità. Come un pianeta che oscilla continuamente

tra perielio e afelio, in un misterioso viaggio galattico.

* * *

Përshkrimi i shkurtër i videos

Koha është një nga ato gjëra që, sipas perceptimit tonë të përbashkët, është

ndër më të pakapshmet dhe më të vështirat për t’u kontrolluar. Në varësi të

gjendjes sonë shpirtërore, ajo mund të rrjedhë shumë shpejt ose,

përkundrazi, shumë ngadalë dhe pak rëndësi ka nëse kontrollojmë akrepat,

sepse edhe në atë rast shpejtësia e kohës do të varet nga emocionet që po

përjetojmë, të cilat në mënyrë të pashmangshme, do të ndikojnë në rrjedhën e

saj, të paktën në nivel perceptues. Në veprat e Lek M. Gjeloshit, ndjehet

kjo zhvendosje e lehtë hapësinore-kohore, përballë së cilës na vendos vepra

e tij. Është sikur artisti manipulon paksa rrjedhën e kohës, për të krijuar

hapësira të përkohshme, në të cilat mund të perceptojmë këtë humbje aderimi

me realitetin.

“Untitled #2” (video me një kanal); “Huracán” (video me dy kanale); dhe “In

the Visoki Deçani Crucifixion fresco there are no UFOs” (video me 3 kanale),

paraqesin tre mënyra të të kuptuarit të hapësirës dhe kohës, për të cilat

artisti kërkon të reflektojmë. Hapësira metafizike, sensi i të papriturës

dhe misterit, vetë të qenit tonë disi të shkëputur nga ajo që ndodh rreth

nesh, janë disa nga temat mbi të cilat Lek M. Gjeloshi punon. Në këto tre

vepra, ajo që përjetojmë është një çorientim i vazhdueshëm që ndodh nëpër

hapësira dhe kohë që nuk përputhen kurrë në mënyrë të përsosur dhe që për

rrjedhojë gjenerojnë një mister të vazhdueshëm. Një mister, siç është për ne

qenia jonë në univers, që noton dhe rrotullohet me vrull sipas ligjeve të

gravitetit. Ashtu si një planet që lëkundet vazhdimisht mes perihelit dhe

afelit, në një udhëtim misterioz galaktik.

