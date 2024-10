Tavola rotonda “La Previdenza notarile nel contesto europeo: esperienze nazionali a confronto”. Roma 25 ottobre ore 15

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

esperienze nazionali a confronto” organizzata, durante i lavori

congressuali del 24 e 25 ottobre, dalla Cassa Nazionale del Notariato

sarà l’occasione per un confronto tra i maggiori notariati europei sulle

caratteristiche funzionali e sulle peculiarità previdenziali dei Paesi

coinvolti.

Presiede Vincenzo Pappa Monteforte, Presidente della Cassa Nazionale del

Notariato.

Parteciperanno:

– per notazioni sull’autonomia delle Casse professionali in Europa,

Anselmo Barone, Avv. in Roma;

– per la Germania, Thomas Grauel, Notaio in Wolfratshausen (Baviera)

– per la Spagna, Isidoro Antonio Calvo Vidal, Notaio a La Coruña.

-per la Francia, Jacques Espie, Notaio, Consiller du President du

Conseil d’administration de la Caisse.

– per l’Italia, Antonio Garau, Notaio, Presidente della Commission

Securitè Sociale Notarile e Consigliere Cassa Nazionale del Notariato .

Modera Isidoro Trovato, giornalista del Corriere della Sera

Roma 25 Ottobrer ore 15

Hotel Cavalieri Waldorf Astoria – via Alberto Cadlolo n. 101