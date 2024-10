SpaceX annuncia il successo del quinto volo di prova del veicolo Starship

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

SpaceX ha confermato il successo del quinto volo di prova del suo veicolo spaziale Starship, segnando un nuovo importante traguardo per la compagnia guidata da Elon Musk. Il test, effettuato con un veicolo senza pilota, ha dimostrato ulteriormente le capacità del sistema missilistico più grande e potente mai costruito nella storia del volo spaziale.

Il lancio è avvenuto alle prime luci dell’alba dallo spazioporto di SpaceX nel sud del Texas. Le immagini in diretta hanno mostrato il razzo che si alzava verso il cielo, attraversando l’atmosfera terrestre e raggiungendo lo spazio prima di rientrare con successo. Circa un’ora dopo il decollo, la navicella Starship è atterrata in modo controllato nell’Oceano Indiano, completando un volo senza intoppi.

Starship: un colosso del volo spaziale

Starship è composto da due parti principali: il razzo booster Super Heavy, lungo circa 70 metri, e lo stadio superiore, noto anch’esso come Starship, che misura circa 50 metri. Con i suoi 120 metri complessivi, è il razzo più grande mai realizzato, nonché il più potente, grazie alla capacità di generare una spinta mai vista prima.

Il successo del quinto test di Starship rappresenta un importante passo avanti per SpaceX nella sua ambiziosa missione di rivoluzionare i viaggi spaziali, non solo per missioni sulla Luna e Marte, ma anche per il trasporto di carichi pesanti e grandi gruppi di persone nello spazio.

Un ruolo cruciale per la missione lunare Artemis 3

Starship avrà un ruolo chiave nella missione Artemis 3 della NASA, che mira a riportare gli esseri umani sulla Luna entro il 2026. La navicella sarà utilizzata come veicolo di atterraggio lunare, trasportando gli astronauti sulla superficie lunare per la prima volta dal programma Apollo. Artemis 3 è un tassello fondamentale della strategia della NASA per stabilire una presenza umana sostenibile sulla Luna e, in futuro, esplorare Marte.

Il razzo Super Heavy booster, che fornisce la spinta iniziale necessaria per superare la gravità terrestre, permetterà a Starship di trasportare carichi significativi e di affrontare missioni di lunga durata nello spazio profondo. Questa capacità lo rende un pilastro centrale per l’ambizioso programma spaziale di SpaceX, che punta a rendere i viaggi interplanetari una realtà.

Un futuro rivoluzionario per l’esplorazione spaziale

Con il successo di questo quinto volo di prova, SpaceX ha dimostrato ancora una volta di essere all’avanguardia nella corsa allo spazio. Il programma Starship rappresenta una pietra miliare nell’esplorazione spaziale, progettato per essere completamente riutilizzabile e per ridurre notevolmente i costi dei viaggi spaziali. L’obiettivo di SpaceX è quello di utilizzare Starship non solo per missioni governative o scientifiche, ma anche per scopi commerciali, aprendo la strada a un’era in cui lo spazio diventerà accessibile a molte più persone.

L’entusiasmo intorno a Starship e ai suoi futuri sviluppi continua a crescere, mentre SpaceX si prepara ai prossimi passi, tra cui ulteriori test e, infine, missioni operative sia verso la Luna che verso Marte.