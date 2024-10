Piano Mattei: Cestari (ItalAfrica), puntare alla formazione dei giovani

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

“La Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei per l’Africa,

insieme allo stato di avanzamento dei progetti pilota e delle iniziative in

corso in particolare nei nove Paesi Africani individuati, è l’occasione per

rinnovare il protagonismo delle imprese italiane nell’obiettivo di

intensificare le azioni e di estenderle anche ad altri Paesi”. Così Alfredo

Carmine Cestari, presidente della Camera ItalAfrica raccogliendo

l’esortazione che la Premier Meloni ha rivolto al convegno dei Giovani di

Confindustria a “rimboccarsi le maniche”. “La Camera di Commercio

ItalAfrica Centrale – evidenzia Cestari – è impegnata nel progetto “Sinergie

per lo sviluppo” diretto al continente africano con il duplice obiettivo di

fare fronte alla crisi migratoria e di offrire nuove opportunità di

investimento alle imprese italiane ed europee in tutti i settori. Per

questo, l’invito della Premier a “puntare sulla formazione tramite le

filiere dei diversi settori produttivi” ci trova in stretta sintonia.

Formare giovani perché diventino il sostegno alle aziende dei territori del

Sud nelle sfide sui mercati internazionali – spiega il Presidente

ItalAfrica – è da sempre la nostra mission, svolta da decenni, tesa in

particolare a trasferire il nostro know-how sui territori della Basilicata

e delle altre regioni del Sud dove operiamo, oltre che in Paesi esteri, in

modo da favorire opportunità di crescita e sviluppo per la Basilicata e i

giovani, convinti che è questa un’ulteriore spinta per le piccole e medie

imprese. Sono certo che le nuove figure professionali formate porteranno

ricchezza e commesse in territori non ancora valorizzati adeguatamente”.

L’obiettivo ribadito è “quello di formare i futuri manager dell’export,

mediante una formazione dal taglio pratico ed operativo, integrata da

attività sul campo quali: esercitazioni, case studies, collegamenti con

uffici esteri ICE, incontri con associazioni e realtà aziendali, esperienze

all’estero. La formazione dei giovani – sottolinea ancora Cestari – è un

elemento fondamentale che noi mettiamo al primo posto della nostra

strategia imprenditoriale. Servono giovani per i progetti di cooperazione

nei Paesi Africani e servono giovani africani formati per garantire loro un

futuro. Entro il 2030, oltre il 40% della popolazione giovanile mondiale

sarà africana ed entro il 2050 il continente rappresenterà più del 25%

della popolazione globale e un’età media inferiore ai 25 anni. L’Africa –

conclude – ha pertanto bisogno di investire nell’istruzione e nella

formazione per i giovani, nell’imprenditoria giovanile per favorire lo

sviluppo ed il Piano Mattei è uno strumento strategico”.