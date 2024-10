(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

lun 14 ottobre 2024 Mafia. Bonelli: la destra parla di sicurezza ma i criminali vengono liberati

“La scarcerazione di dieci presunti fiancheggiatori di Matteo Messina

Denaro, imputati nel processo “Anno zero”, è un fatto inaccettabile. Mentre

il governo di destra si riempie la bocca di slogan sulla sicurezza, i loro

decreti sulla giustizia si sono occupati di tutto, tranne che di fermare i

veri criminali. Oggi assistiamo al risultato: mafiosi e loro complici

vengono liberati a causa della decorrenza dei termini di custodia

cautelare. Questo stesso governo ha anche ridotto a soli 45 giorni il

limite per le intercettazioni, uno strumento cruciale nella lotta alla

mafia. Se questa norma fosse stata in vigore prima, Matteo Messina Denaro,

uno dei boss più pericolosi, non sarebbe mai stato arrestato. È il

paradosso di questo Paese, la destra che si dichiara paladina della

legalità, in realtà indebolisce gli strumenti che permettono di combattere

la criminalità organizzata”.