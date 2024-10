LIGURIA. FRIJIA (FDI): BUCCI PUO’ CONTARE SULL’APPOGGIO DELLA COALIZIONE DI CDX CHE GOVERNA L’ITALIA

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

“Il risultato degli ultimi sondaggi con Bucci e il centrodestra avanti, sta evidentemente togliendo la lucidità ad Andrea Orlando; le ultime dichiarazioni rese in merito al suo peso in non meglio spe tavoli nazionali ne sono prova concreta”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia sulle dichiarazioni rese da Andrea Orlando. “Evidentemente il candidato di PD e 5stelle – continua Frijia – non ha realizzato che dall’Ottobre del 2022 al Governo della Nazione c’è Giorgia Meloni, sostenuta da una solida maggioranza di centrodestra rappresentata in tutti i ministeri, gli unici e veri ‘tavoli politici’ che contano sia a livello nazionale sia a livello regionale. Marco Bucci è l’unico candidato che può contare su questa filiera che parte dall’Europa e passando per Roma arriva al Palazzo della Regione a Genova”. Conclude poi il deputato ligure: “Orlando in questi anni di politica lontano dalla Liguria ha perso il contatto con la nostra gente, cercando di coprire i suoi ‘nulla di fatto’ con estemporanei endorsement stranieri. Marco Bucci questo contatto con la Liguria non l’ha mai perso ed è pronto a moltiplicarlo per governare ogni singola provincia”.

