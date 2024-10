Invito stampa – “Un morso e un sorso di felicità”. Mercoledì la conferenza stampa di presentazione

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 “Un morso e un sorso di felicità”.

Mercoledì la conferenza stampa di presentazione

Nel cuore di autunno si rinnova l’iniziativa che, con due gesti semplici ma dal grande significato, contribuisce a donare felicità a chi ne ha bisogno.

La nuova edizione di “Un morso e un sorso di felicità” vede partecipi Anffas Trentino Onlus e la cooperazione di consumo (Coop Trentino e Famiglia Cooperativa) in due venerdì e in trentotto punti vendita della città capoluogo e non solo.

La presentazione è in calendario nella conferenza stampa di

mercoledì 16 ottobre con inizio alle ore 10.00

nel foyer della Sala inCooperazione in via Segantini 10 a Trento

Interverranno Claudia Morelli, presidente di Anffas Trentino Onlus, Gianluca Primon responsabile Fundraising Anffas, Alberto Pedrotti, assessore del Comune di Trento con delega in materia di welfare di comunità, e i rappresentanti delle aziende che sostengono l’iniziativa.

Colleghe/i giornaliste/i sono cordialmente invitati.

Ufficio Stampa

Diego Nart

Ufficio Comunicazione e Stampa

Area Comunicazione Stampa e Promozione

Via Segantini, 10, 38122, Trento

cooperazionetrentina.it

infederazione.it