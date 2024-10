(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

lun 14 ottobre 2024 La Giunta e una delegazione di consiglieri hanno ricevuto Francesco Arduini,

medaglia d’argento ai Campionati Mondiali Master di Goteborg nel salto in

alto.

Nel corso dell’incontro si è ripercorsa l’esperienza sportiva di Francesco,

legata al contesto delle realtà sportive territoriali.

Il 50enne marignanese corona così una carriera giovanile e ora amatoriale di

tutto rispetto, che lo riconosce tra i grandi del salto in alto.

“Congratulazioni vivissime per questo traguardo, che testimonia il valore

della pratica sportiva a tutte le età, che permette con passione e

perseveranza il conseguimento di grandi soddisfazioni anche nelle discipline

master”.

