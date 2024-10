Convegno Medicina Termale del 12.10.2024 presso Le Terme di Roma – Acque Albule

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

Sabato 12 ottobre si è svolto presso le Terme di Roma – Acque Albule, il Convegno “Ricerca e nuove frontiere della Medicina Termale alle Acque Albule di Tivoli”. L’evento, accreditato come corso ECM (Educazione Continua in Medicina) e moderato dal Prof. Antonio Fraioli, già Direttore UOC Medicina Interna, Terapia Medica e Medicina Termale e della Scuola di Specializzazione in Medicina Termale – Sapienza Università di Roma, si è tenuto presso la Sala Vesta del Victoria Terme Hotel, ed ha riunito

medici e professionisti sanitari di varie discipline per portare alla loro attenzione – in un periodo di grande fermento della ricerca sui meccanismi di azione delle acque termali e d’impegno

per sfruttarne al meglio i benefici – le recenti evidenze scientifiche e sensibilizzare i partecipanti

sull’efficacia delle cure termali da utilizzare in maniera sempre più adeguata ai bisogni di

salute. Le cure termali rappresentano presidi terapeutici che si avvalgono di risorse naturali

(acque minerali, fanghi, ecc.) utilizzate nel loro luogo di origine, e con loro peculiari

indicazioni, controindicazioni, posologie, modalità di erogazione e tempi di somministrazione.

Infatti esse consentono di intervenire con efficacia e con costi ridotti nella prevenzione,

terapia e riabilitazione di malattie a carattere cronico, di forte impatto sociale sia per la

diffusione, che per la necessità di terapie prolungate e di costo elevato. Il programma della

giornata ha riguardato una serie di interventi di esperti del settore, con focus su diverse

applicazioni delle acque termali, incluse quelle mirate alla gestione di alcuni aspetti, come

l’affaticamento respiratorio, in pazienti mai guariti dopo l’infezione da COVID (Long-COVID),

ed al loro impiego in dermatologia.

Tra i temi trattati durante la prima sessione, la relazione “Polmonite COVID-19: diagnosi e

follow-up a lungo termine”, presentata dal Prof. A. Petroianni; la relazione “Potenzialità delle

Acque Albule” del Prof. M. Fontana, la relazione “Microbiota delle acque termali e microbioti

umani” del Prof. V. R. Spica, ed infine i risultati di uno studio pilota randomizzato casocontrollo in doppio-cieco che ha indagato gli effetti terapeutici delle inalazioni di acqua

sulfurea sui sintomi, sui marker sierici d’infiammazione e sulla composizione del microbioma

nasale nei pazienti affetti da Sindrome da Long-COVID, presentati dalla Dott.ssa A. Mariano e

dalla Dott.ssa S. Crucianelli. La ricerca rappresenta un pilastro fondamentale per confermare

la validità delle cure termali, e lo studio, sostenuto da Acque Albule – Terme di Roma e

pubblicato su “Clinical Medicine”, ha infatti evidenziato miglioramenti significativi nella

riduzione dell’infiammazione, comune denominatore di molti disturbi, e nel recupero della

funzionalità respiratoria nei pazienti affetti da Long-COVID mitigando gli effetti a lungo

termine.

La seconda sessione, dedicata principalmente alla dermatologia e al ruolo delle acque termali

(Prof. A. Rossi) ed a tematiche come le neoplasie cutanee (Dott. L. Ala), ha visto poi interventi

su “La prescrizione delle cure termali” (Dott.ssa M. D’Andrea), sull’utilizzo delle Acque Albule

in otorinolaringoiatria (Dott. M. Paglioni), sulla Riabilitazione in acqua termale (Dott.ssa A.

Antonaci) e sulla vulnologia termale (Dott.ssa S. Crucianelli) con una particolare attenzione

alla gestione terapeutica delle ferite difficili con le acque sulfuree.

Con questa iniziativa, le Terme di Roma – Acque Albule confermano il loro costante impegno

nel campo della ricerca e della formazione continua dei professionisti sanitari per trasmettere

il valore terapeutico della cura termale onde garantirne una prescrizione corretta e conforme

alle esigenze terapeutiche. Per raggiungere questo obiettivo è pertanto necessario acquisire

valide ed aggiornate prove scientifiche sull’efficacia della specificità terapeutica delle singole

acque termali.

Parallelamente alla ricerca, Acque Albule – Terme di Roma sostiene attivamente la diffusione

dei risultati scientifici, con l’obiettivo di trasmettere il valore terapeutico della cura termale e

rendere queste conoscenze accessibili non solo alla comunità medica ma anche all’opinione

pubblica migliorandone la percezione. Solo attraverso un’adeguata e costante divulgazione le

cure termali potranno essere percepite non solo come trattamenti di benessere, ma anche

come terapie mediche efficaci basate su evidenze scientifiche.