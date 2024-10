COMUNICATO DERATTIZZAZIONI EX MERCATI GENERALI

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA

14 ottobre 2024

DERATTIZZAZIONI, AVVIATO INTERVENTO AREA MERCATI GENERALI

Sono stati avviati questa mattina da parte del Dipartimento capitolino

Tutela Ambientale gli interventi di derattizzazione nell’area degli ex

Mercati generali a partire da via Francesco Negri e di tutte le strade

limitrofe, con il posizionamento di esche ratticide a basso impatto

ambientale in tutta la rete delle tombinature stradali. Per la piena

efficacia degli interventi i trattamenti verranno ripetuti per tre volte.

L’intervento è stato contestualmente integrato con il posizionamento delle

esche antilarvali efficaci nel contrasto alla diffusione delle zanzare.

Per quanto riguarda il contenimento delle infestazioni di topi, si stanno

effettuando analoghi interventi in tutti i municipi sulle aree di maggiore

criticità dando priorità a quelle individuate sulla base delle segnalazioni

pervenute. Queste, in particolare, le zone di intervento:

1° Municipio : Prati, Celio, Trastevere, Testaccio

2° Municipio: Villaggio Olimpico, Flaminio

3° Municipio: Conca d’Oro, Montesacro, Talenti

4° Municipio: Casal Bertone, Largo Beltramelli, Casal Bruciato, Pietralata,

Colli Aniene

5° Municipio: Pigneto, Centocelle, Tor Sapienza

6° Municipio: Torre Angela, Colle Prenestino

7° Municipio: Tuscolano (Furio Camillo), Numidio Quadraro, Romanina

8° Municipio: Ardeatino, San Paolo, Ostiense, Garbatella

9° Municipio: Eur, Tor dei Cenci

10° Municipio: Lido di Ostia, Malafede

11° Municipio: Portuense, Fosso della Magliana

12° Municipio: Monteverde, Via di Donna Olimpia, Viale dei Quattro Venti

13° Municipio: Tra via Di Boccea e via Lucio II

14° Municipio: Trionfale, Battistini, Primavalle

15° Municipio: Cassia, Labaro, Fleming, via Cortina d’Ampezzo.

“Con l’entrata in operatività dei sei lotti dell’accordo quadro triennale

relativo al servizio integrato delle disinfestazioni, sono stati attivati

in tutti i municipi gli interventi di derattizzazione, a partire dalle zone

segnalate dai cittadini e di contrasto alle infestazioni delle zanzare.

Interventi che vengono supportati dalle tecnologie digitali attraverso la

geolocalizzazione di tutte le aree interessate, con l’obiettivo di

effettuare una puntuale mappatura e di perfezionare il piano di gestione.

Le importanti risorse che abbiamo destinato a questi interventi e la

conclusione delle procedure di affidamento degli appalti ci consentono di

poter procedere con efficacia nelle azioni di contrasto alle diverse specie

di infestanti e di tutela della salubrità dell’ambiente e di salvaguardia

della salute pubblica” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura,

Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale.