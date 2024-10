(ARC) Lavoro: Rosolen, 80 posizioni aperte per Recruiting day Tpl Fvg

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 Trieste, 14 ott – “Con il Recruiting day del prossimo 11

novembre, continuano gli interventi della Regione per favorire

nuove assunzioni all’interno del Trasporto pubblico locale. Un

settore in cui la carenza di nuovi autisti ? fenomeno diffuso non

solo in Italia, ma in tutta Europa, come rilevato anche dalla

Cgia di Mestre secondo cui, nei prossimi 10 anni, la met? degli

addetti del settore avr? raggiunto l’et? pensionabile. Negli

ultimi cinque anni abbiamo concesso oltre 2 milioni di euro di

contributi per il conseguimento della patente Cqc, formando – tra

il 2019 e il 2023 – ben 764 autisti. Nell’anno in corso sono

finora pervenute 357 domande, un numero che gi? supera quello del

2023”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale al Lavoro

Alessia Rosolen alla presentazione del Recruiting day organizzato

dalla Regione per il Trasporto pubblico locale del Friuli Venezia

Giulia (Tpl Fvg). Sono 80 le posizioni aperte nelle quattro

aziende territoriali (Apt Gorizia, Arriva Udine, Atap e Trieste

trasporti), alla ricerca di figure qualificate per la conduzione

di veicoli pubblici e per la manutenzione dei mezzi. I colloqui

si svolgeranno nel palazzo della Regione di Piazza Unit? d’Italia

a Trieste (sala Colonne).

“A ogni Recruiting day – ha sottolineato Rosolen nel suo

intervento – corrisponde un importante lavoro che i nostri Centri

per l’impiego svolgono nella selezione delle figure e nella

segnalazione delle opportunit? lavorative sul territorio. A

fianco a tutto questo, viene offerta la possibilit? di avviare

percorsi co-progettati in cui, oltre all’assunzione di chi si

presenta ai Recruiting, si sviluppano attivit? formative puntuali

in risposta a specifiche esigenze delle aziende. ? fondamentale

costruire un novero ampio di azioni che favoriscano l’incrocio

tra domanda e offerta di lavoro”.

Quello dedicato a Tpl Fvg ? il nono Recruiting day in calendario

nel secondo semestre del 2024 e si aggiunge alle 20 giornate gi?

organizzate tra gennaio e giugno e ad altre 10 gi? in programma

da qui alla fine dell’anno. Come ? stato spiegato in conferenza

stampa, per il 2025 la Regione si ? gi? attivata per raccogliere

le richieste delle aziende per la stagione estiva a Grado,

Lignano e Trieste.

? possibile candidarsi al Recruiting di Tpl Fvg entro il 3

novembre, tramite il link https://bit.ly/RAFVG2024_RD_TPL o

inquadrando l’apposito codice qr.

ARC/PAU/al

141551 OTT 24