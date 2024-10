(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 14 ottobre 2024 Antimafia: Cantalamessa (Lega), noi lavoriamo per verità su strage via D’Amelio, da 5s pericoloso vittimismo

Roma, 14 ott – “La Lega e il centrodestra in commissione Antimafia lavorano per dare un fattivo contributo alla ricerca della verità sulla strage di via D’Amelio, per il bene del Paese e per rispondere alla sacrosanta richiesta di giustizia avanzata dai figli del giudice Borsellino che in quell’attentato morì insieme alla sua scorta. Non accettiamo insinuazioni di nessun genere da chi cerca di difendere un presunto artefice di uno scandaloso depistaggio. Il senatore Scarpinato voleva ‘aggiustare’ domande e risposte dell’audizione di Gioacchino Natoli, attualmente sotto indagine dalla Procura di Caltanissetta? È questa la domanda alla quale devono rispondere i 5s, invece di farneticare su fantasiosi accessi a carte secretate. Anche solo per onestà intellettuale dovrebbero ammettere che gli atti non sono depositati e quindi nessuno ne ha potuto avere accesso. Quindi, è ridicolo e pericoloso il loro vittimismo. Ancora una volta sono pronti a lanciare accuse senza senso per denigrare l’avversario politico, Matteo Salvini in testa, ma restii a fare piena luce se il fatto coinvolge qualcuno di loro”.

Così il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Antimafia a Palazzo Madama e responsabile dipartimento Antimafia del partito.

