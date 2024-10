(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 Stellantis, Iezzi (Lega): Gedi dica: pesa più allarme fascismo o allarme sociale per scelte azienda?

Roma 13 ott. – “Non solo la sinistra e i sindacati, che tacciono di fronte alla crisi che Stellantis rischia di far piovere sul Paese, oggi ci si mettono i giornali del gruppo Gedi, che trattano una vicenda gravissima quasi come fosse un fatterello di cronaca. Ci dicano, da via Colombo: pesa di più per il nostro Paese un fantomatico allarme fascismo o l’allarme sociale per le scellerate decisioni del gruppo Stellantis?”.

Lo dichiara il deputato della Lega Igor Iezzi.