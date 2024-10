La FIFA organizza una riunione online straordinaria per determinare i paesi ospitanti i Mondiali del 2030 e del 2034

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

La FIFA ha annunciato che terrà una riunione straordinaria online l’11 dicembre 2024, durante la quale si decideranno i paesi ospitanti per i Mondiali di calcio del 2030 e del 2034. L’incontro, organizzato in conformità con gli articoli 25 e 61 degli Statuti FIFA, rappresenta un evento chiave per il futuro del calcio internazionale.

Oltre alla scelta dei paesi ospitanti, il Consiglio FIFA discuterà anche questioni finanziarie importanti, come la revisione del budget per il ciclo 2023-2026 e l’approvazione del bilancio dettagliato per gli anni 2025 e 2026. Tali decisioni avranno un impatto significativo sulla pianificazione e gestione degli eventi futuri della FIFA.

Infine, la FIFA ha annunciato che il 75º Congresso della federazione si terrà ad Asunción, Paraguay, il 15 maggio 2025, riunendo rappresentanti delle federazioni calcistiche di tutto il mondo. Questo incontro sarà cruciale per definire ulteriori aspetti organizzativi e strategici legati al calcio mondiale.

La decisione di organizzare l’incontro online riflette l’impegno della FIFA a mantenere un processo decisionale trasparente e rapido, sfruttando le tecnologie moderne per affrontare temi cruciali per il futuro del calcio globale.