(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 IN VINO CIVITAS – SECONDA GIORNATA

PREVENIRE È MEGLIO CHE PROIBIRE

13 ottobre 2024 – Comunicato 5

“Prevenire è meglio che proibire”. Quando si tratta di far arrivare il messaggio ai più giovani, conviene puntare sulla

consapevolezza piuttosto che sui divieti. Il comandante della polizia stradale di Salerno, Stefano Macarra ed il direttore

del SerD dell’Asl di Salerno, Antonietta Grandinetti hanno condiviso in pieno la Campagna #BEREssere, promossa

nell’ambito dell’ottava edizione di “In Vino Civitas”, il salone del Vino in corso di svolgimento a Salerno. Ideato

dall’associazione Createam, guidata dal presidente Sergio Casola, organizzato con CNA Salerno e sostenuto con la

Camera di Commercio ed il patrocinio del Comune di Salerno, la manifestazione è stata occasione anche per lanciare,

con l’aiuto di rappresentanti del mondo dello sport e di altri ambiti ( gli imprenditori Pietro De Luca, Elena Gallo di

Smyb, Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita ecc) messaggi tesi a scoraggiare, tra i più giovani, l’abuso

di sostanze alcoliche ed altro. La seconda giornata di In Vino Civitas si è aperta con la visita dei 10 buyers provenienti da

diverse nazioni nel mondo, tra cui USA, Polonia, Kazakistan e Croazia, che nell’ambito dell’Incoming Ice e con il

supporto di Cna Internazionale, hanno preso visione diretta sulle produzioni di vino visitando a San Cipriano Picentino

la rinomata Tenuta Montevetrano e a Baronissi l’azienda Guerritore.

Il salone domenica si è anche trasformato in una passerella di moda nella quale hanno sfilato le ultime creazioni di Jerry

Key e Sette Corni di Vincenzo De Laureziers, ma anche dei maestri orafi Luigi Truono, Adelia Crivelli, Sara

Cammarosano, Antonio Mazzillo, Luigi Della Sala, Niccolò Della Corte & Gerardo Bisogni, Maria Caggiano,

Lucia Foglio. Le creazioni sono state indossate dagli atleti della Nedo Nadi e della Salerno Ponteggi ‘92. Al piano

superiore sono invece proseguiti gli appuntamenti con le Master class proposte dall’Associazione Italiana Sommelier

con “il Magliocco nelle sue declinazioni” e la verticale proposta da Umani Ronchi., oltre che l’angolo dedicato all’eccellenza

gastronomiche di Lamberti Food. Ai fornelli anche l’Associazione Ristoratori Città di Vietri sul Mare che hanno

offerto durante l’evento piatti a base di prodotti tipici. Nell’ambito della serata, inoltre, l’assegnazione dei premi speciali In

Vino Civitas: Come miglior prodotto extra vino, il premio Calice di Mare all’Amaro Don Carlo e a Carlo Gargiulo

mentre, per l’impegno profuso con la Regione Campania a favore del settore anche al Presidente della Commissione

Bilancio, Franco Picarone. Domani, invece, lunedì 14 ottobre, Medialine assegnerà il premio per la miglior

comunicazione social alla cantina Kellerei Kaltern e a Patrizio Gorini. Lunedì anche la presentazione ufficiale con

Comieco, il Consorzio nazionale degli imballaggi a base cellulosica, del progetto realizzato con Fipe “Rimpiattino”, il

contenitore in carta contro lo spreco alimentare, evoluzione del doggy bag perché consente di portare a casa anche il vino.

Nella giornata conclusiva di lunedì 14 ottobre, anche l’assegnazione del Premio Arechi alla miglior produzione di vino

rosso e bianco presenti al salone del vino, mentre le testimonianze di #BEREessere saranno affidate alle atlete della Jomi

Pdo Salerno.

SEGUIRANNO FOTO