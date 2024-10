(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 FI: Silvetti “Non dobbiamo mai dimenticare quale è la nostra missione”

“La riforma sociosanitaria fatta nella nostra regione, le Marche, ha visto i sindaci al centro e molti sono di Forza Italia. Questa capacità di poter rappresentare l’intera comunità non ci deve ingannare e non ci deve far perder di vista quale è il nostro ruolo e la funzione di Forza Italia. Non dobbiamo mai dimenticare quale è la nostra missione, essere di riferimento di quella grande realtà di sindaci civici di cui noi siamo federatori. E’ il valore aggiunto che possiamo dare e sul nostro territorio tessendo questa rete intensa che è riferimento per i cittadini. Noi dobbiamo investire sul rafforzamento del partito così come sta facendo il nostro vertice nazionale e i nostri rappresentanti in Parlamento e in Europa”. Così il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, dal palco della seconda giornata in corso a Perugia della Conferenza Nazionali degli Enti locali organizzata da Forza Italia.

