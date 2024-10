(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 FI: Rachele Mussolini “Ci attende sfida importante, riprenderci Roma”

“Ringrazio Antonio Tajani, i presidenti Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, l’assessore Luisa Regimenti che mi hanno accolto in questa grande famiglia di Forza Italia, un percorso che desideravo percorrere da tempo. Ora siamo presenti anche in Campidoglio a Roma anche con il consigliere Carpano. Adesso presidiamo il territorio con una squadra coesa per una sfida importante, riprenderci Roma. L’attuale sindaco, Roberto Gualtieri, è un ologramma che sta facendo peggio dei grillini. Noi abbiamo davanti una grande sfida, con l’ambizione di esprimere un candidato sindaco che abbia nel Dna le caratteristiche di una forza rassicurante e di centro come Forza Italia per poter raggiungere l’obiettivo del 20% alle prossime elezioni politiche”. Così Rachele Mussolini, consigliere di Forza Italia al comune di Roma, intervenendo nel corso della seconda giornata della Conferenza Nazionale degli Enti locali del partito azzurro a Perugia

