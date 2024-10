(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 13 ottobre 2024 FI: Masci, la nostra cifra è la capacità di cambiare le cose

“Alle ultime elezioni comunali a Pescara, Forza Italia ha superato abbondantemente il 20%. Il partito, infatti, ha preso il 18% mentre le liste civiche aggregate al sindaco di Forza Italia hanno preso un altro 11%. Questo perché sul territorio abbiamo lavorato, siamo stati presenti. Il PNRR ci ha permesso di fare oltre 100 milioni di euro di lavori che sono ancora in corso e che cambieranno totalmente la città. E proprio la volontà e la capacità di avviare un cambiamento è la cifra distintiva del nostro impegno, come ci ha insegnato il presidente Berlusconi. Questa è Forza Italia, la forza dei territori, la forza di chi vuole impegnarsi per una città migliore e per una nazione migliore”. Così Carlo Masci, sindaco di Pescara, intervenendo nel corso della seconda giornata della Conferenza Nazionale degli Enti locali di Forza Italia a Perugia.

